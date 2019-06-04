В столичном районе Выхино-Жулебино установили карантин по бешенству. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

«Установить карантин на территории района Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа города Москвы», - сказано в документе.

В связи с принятыми мерами в данном районе запрещается проводить выставки кошек и собак, а также вывозить этих животных за пределы района. Кроме того, в Выхино-Жулебино запрещена торговля питомцами.

Карантин будет действовать до 24 июля текущего года.