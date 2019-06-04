Товарищи и бывшие сослуживцы возложили цветы к стихийному мемориалу возле дома убитого в Подмосковье экс-спецназовца

Товарищи и бывшие сослуживцы возложили цветы к стихийному мемориалу возле дома бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.

Никита Белянкин, принимавший участие в боевых действиях в Сирии, в минувшие выходные заступился за незнакомца, которого избивала толпа. За это экс-военный получил удар ножом в сердце, вследствие чего погиб.

Правоохранительные органы установили всех подозреваемых. К настоящему моменту задержаны двое из них. С ними работают правоохранители.