Трамп пообещал Британии «феноменальную» сделку после Brexit

«Великобритания является самым крупным инвестором в американскую экономику и крупнейшим рынком экспорта для Европы. Пока Великобритания собирается покинуть Евросоюз, США обязались заключить феноменальную торговую сделку между США и Великобританией. Там очень большой потенциал, может быть, в два-три раза больше того, что мы имеем в настоящий момент», - сказал президент Соединенных Штатов.

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