Трамп пообещал Британии «феноменальную» сделку после Brexit
США обязуются заключить «феноменальную» торговую сделку с Великобританией после Brexit. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьер-министром Терезой Мэй.
«Великобритания является самым крупным инвестором в американскую экономику и крупнейшим рынком экспорта для Европы. Пока Великобритания собирается покинуть Евросоюз, США обязались заключить феноменальную торговую сделку между США и Великобританией. Там очень большой потенциал, может быть, в два-три раза больше того, что мы имеем в настоящий момент», - сказал президент Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, выступавшего против визита главы США в Великобританию. В публикации, сделанной в Twitter, американский лидер назвал градоначальника «законченным неудачником».