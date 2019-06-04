Обезьянья дыра, Потраченный впустую потенциал: в Сети предложили переименовать Землю

Пользователям Reddit предложили придумать название для планеты Земля. Тред набрал уже около 500 комментариев. Некоторые юзеры отшутились, кто-то предложил не совсем цензурные варианты, а часть пользователей подошла к заданию чересчур ответственно.

Среди самых оригинальных и смешных названий - Гигантская сферическая космическая мусорная корзина, Потраченный впустую потенциал, Обезьянья дыра, Большой дурацкий мяч, Плебейский центр.

По мнению некоторых пользователей, название Земли должно быть простым - таким же, как и самые простые пароли на компьютере, - ASDF, Password, admin1, Qwerty.

Часть юзеров решила, что лучше всего дать планете обычное человеческое имя, например, Боб, Карен, Стиви, Кевин, Джонатан.

Ресурс Reddit пока малоизвестен в России, но в США это третий по посещаемости сайт. Он полностью основан на пользовательском контенте. Сайт разделен на множество сообществ, где каждый юзер может создать свою группу практически на любую тематику.