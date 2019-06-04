В «Яндексе» прокомментировали сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования

Исполнение требований закона о предоставлении спецслужбам необходимой информации в рамках так называемого пакета Яровой возможно без нарушения прав пользователей. Такое заявление сделали в пресс-службе «Яндекса», комментируя сообщения о требовании ФСБ выдать им ключи шифрования.

«Закон, на который ссылаются представители СМИ, применяется не только к "Яндексу", но и ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории России, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети», - приводит Интерфакс текст заявления пресс-службы.

В компании также рассказали, что в законе говорится о предоставлении информации, нужной для декодирования сообщений, однако из этого не следует требование о передаче ключей для расшифровки трафика целиком.

В пресс-службе при этом подчеркнули, что компания полностью поддерживает цель закона, которая состоит в соблюдении интересов безопасности. В «Яндексе» также считают возможным исполнять данный закон, не нарушая приватность.

Ранее РБК стало известно, что Федеральная служба безопасности несколько месяцев назад запросила у «Яндекса» ключи для дешифровки переписки пользователей таких сервисов, как «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».