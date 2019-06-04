В Гродно пройдет заседание комитета по вопросам инженерного обеспечения вооруженных сил
Пятого июня в городе Гродно состоится очередное заседание Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«На заседании комитета представители оборонных ведомств стран СНГ подведут итоги деятельности комитета за истекший период, рассмотрят основные направления сотрудничества в области инженерного обеспечения вооруженных сил государств - участников СНГ на 2020 год», - говорится в сообщении.
Участники заседания обсудят возможности и перспективы деятельности базовых организаций государств - участников СНГ по подготовке военных кадров для инженерных войск и специалистов в области разминирования для вооруженных сил стран СНГ, а также другие вопросы развития военного сотрудничества в области инженерного обеспечения.
В рамках мероприятий заседания Координационного комитета представители оборонных ведомств стран Содружества посетят исторические места и достопримечательности города Гродно.