В Гродно пройдет заседание комитета по вопросам инженерного обеспечения вооруженных сил

Участники заседания обсудят возможности и перспективы деятельности базовых организаций государств - участников СНГ по подготовке военных кадров для инженерных войск и специалистов в области разминирования для вооруженных сил стран СНГ, а также другие вопросы развития военного сотрудничества в области инженерного обеспечения.

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