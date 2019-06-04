Путин призвал хранить память об узниках концлагерей на церемонии открытия монумента в Еврейском музее

Хранить память об узниках концлагерей призвал президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия монумента в Еврейском музее и центре толерантности. Глава государства отметил, что благодаря мужеству тех, кто оказался в лагерях смерти, силе их духа была сломлена машина уничтожения, которую нацисты считали отлаженной и абсолютно неуязвимой.

«Наш совместный долг - политиков, общественных и религиозных деятелей - хранить и передавать следующим поколениям всю правду о войне. О ратном подвиге нашего народа, наших союзников. О страданиях и страшной смерти миллионов ни в чем не повинных людей. В этой правде наша защита, наш цивилизационный иммунитет от повторения подобного. От любых попыток разжечь огонь ксенофобии, национализма и антисемитизма», - заявил Путин на церемонии.

Памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто был заложен в прошлом году, когда отмечали 75-летие восстания в нацистском лагере Собибор. Тот побег возглавил советский лейтенант Александр Печерский.