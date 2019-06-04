Верховная рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная рада Украины не стала включать в повестку дня предложенный ранее украинским лидером Владимиром Зеленским проект закона об импичменте главы государства. Об этом сообщает «Укринформ».

По информации издания, за включение в повестку законопроекта проголосовали 110 народных избранников при необходимом минимуме в 226.

В конце мая Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об импичменте. Полное название документа - «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)».

Полномочный представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук напомнил, что президент обещал принять такой закон еще до своего избрания и сделать его одной из первых инициатив на новом посту.