Аэропорт физически не может: озвучены главные версии возникновения проблем с багажом в Шереметьево

Сотрудник авиакомпании-клиента международного аэропорта Шереметьево рассказал о возможных причинах проблем с загрузкой и выдачей багажа в воздушной гавани. Основной версией собеседник «Звезды» по имени Даниил назвал нехватку сотрудников из-за изменившихся у них условий работы.

«Например, у “Аэрофлота” был раньше свой штат грузчиков, а сейчас компания “ушла” под Шереметьево. В аэропорту ожидали, что грузчики “Аэрофлота” также перейдут в полном составе (около 1300 человек), но этого не произошло, перешли всего 230 человек, а объем работы остался. Людей не хватает, объем багажа увеличился», - рассказал мужчина.

По его словам, проблемы с багажом туристов начались около месяца назад, но в один из последних выходных случился пик. Даниил отметил, что есть несколько версий причин произошедшего, среди которых в том числе и забастовка грузчиков. Но по его мнению, основной все же остается увеличившийся объем работы при неизмененной заработной плате.

«Слухи разнятся, но проблема остается. Она не решается уже в течение месяца. Задержки встречаются регулярно из-за того, что некому грузить багаж. На терминал работает 5-6 человек, это очень мало», - заявил сотрудник авиакомпании.

При этом, он не исключает, что проблемы вызваны в том числе и увеличившимся в летний период потоком туристов. Но, по его мнению, играет роль все же совокупность факторов.

«Количество рейсов увеличилось. Мое мнение – совпали несколько моментов. Аэропорт набрал кучу авиакомпаний, кучу рейсов – а физически выполнять перед ними свои обязательства не может», - подытожил Даниил.

Напомним, в минувшую субботу в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа. В пресс-службе воздушной гавани объясняли это пиковой нагрузкой в связи с туристическим сезоном и спрогнозировали решение проблемы в июне.