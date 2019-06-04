Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аэропорт физически не может: озвучены главные версии возникновения проблем с багажом в Шереметьево

Егор Левин
15:25 04.06.2019
Проблемы начались около месяца назад; есть несколько версий причин произошедшего, но основной остается увеличившийся объем работы при уменьшившемся количестве грузчиков.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: Christian Charisius, dpa, Globallookpress

Сотрудник авиакомпании-клиента международного аэропорта Шереметьево рассказал о возможных причинах проблем с загрузкой и выдачей багажа в воздушной гавани. Основной версией собеседник «Звезды» по имени Даниил назвал нехватку сотрудников из-за изменившихся у них условий работы.

«Например, у “Аэрофлота” был раньше свой штат грузчиков, а сейчас компания “ушла” под Шереметьево. В аэропорту ожидали, что грузчики “Аэрофлота” также перейдут в полном составе (около 1300 человек), но этого не произошло, перешли всего 230 человек, а объем работы остался. Людей не хватает, объем багажа увеличился», - рассказал мужчина.

По его словам, проблемы с багажом туристов начались около месяца назад, но в один из последних выходных случился пик. Даниил отметил, что есть несколько версий причин произошедшего, среди которых в том числе и забастовка грузчиков. Но по его мнению, основной все же остается увеличившийся объем работы при неизмененной заработной плате.

«Слухи разнятся, но проблема остается. Она не решается уже в течение месяца. Задержки встречаются регулярно из-за того, что некому грузить багаж. На терминал работает 5-6 человек, это очень мало», - заявил сотрудник авиакомпании.

При этом, он не исключает, что проблемы вызваны в том числе и увеличившимся в летний период потоком туристов. Но, по его мнению, играет роль все же совокупность факторов.

«Количество рейсов увеличилось. Мое мнение – совпали несколько моментов. Аэропорт набрал кучу авиакомпаний, кучу рейсов – а физически выполнять перед ними свои обязательства не может», - подытожил Даниил.

Напомним, в минувшую субботу в Шереметьево наблюдались проблемы с выдачей багажа. В пресс-службе воздушной гавани объясняли это пиковой нагрузкой в связи с туристическим сезоном и спрогнозировали решение проблемы в июне.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.06.2019, 10:06
На особом контроле: все о том, как охраняется граница России в Крыму
Дата04.06.2019, 05:00
Мощь небесного щита: опубликовано видео запуска новой противоракеты ВКС РФ
Дата03.06.2019, 11:54
Нурмагомедов может вновь встретиться с Макгрегором
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата03.06.2019, 12:09
Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружения
Дата02.06.2019, 10:06
Впервые опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:25 В стране и мире
Видео
Аэропорт физически не может: озвучены главные версии возникновения проблем с багажом в Шереметьево
14:31 В стране и мире
Видео
Момент убийства директора ТЦ в Подмосковье попал на видео
13:52 В стране и мире
Видео
Со скоростью пули: нарушитель устроил гонку с полицией в США
13:05 В стране и мире
Boeing 737 рейсом Москва - Берлин экстренно сел во Внуково
12:56 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры допроса задержанного по делу об убийстве спецназовца в Подмосковье
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Боец ВСУ «порвал» дуло американской винтовки
В Донбассе уничтожен боевик ВСУ Забава
Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки
«Шансов нет»: США признали свои системы ПРО бессильными против российского оружия
Видео
«Это какие-то звери были» - пострадавший в драке в Подмосковье рассказал, как развивался конфликт
Посетителя ТЦ в Нижневартовске «выбросили» в мусорный бак
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.