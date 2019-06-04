Песков напомнил Украине о выполнении «домашней работы»

Даты проведения саммита в «нормандском формате» в настоящий момент не определены. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив Киеву о необходимости сформировать свою позицию и провести «домашнюю работу».

Песков сообщил, что недавно между лидерам Германии, Франции и России Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, где речь шла о необходимости «активировать, реактивировать этот формат».

«Вместе с тем было подчеркнуто, что еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, команда украинской стороны. Поэтому здесь требуется определенная "домашняя работа"», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

В заключение Дмитрий Песков рассказал, что пока нет «конкретных каких-то прикидок по времени проведения такого саммита».

Напомним, в мае этого года Путин, Макрон и Меркель уже проводили телефонную беседу, после которой в Елисейском дворце заявили, что Германия и Франция готовы сделать необходимые шаги для реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.