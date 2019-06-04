Опубликованы кадры задержания подозреваемых в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Полицейские ворвались в квартиру предполагаемых преступников и надели на них наручники. Сопротивление они не оказали.

Имена подозреваемых не называются, но известно, что они уроженцы одной из стран СНГ. Как сообщили в Следственном комитете, личности остальных участников нападения также установлены. Сейчас с задержанными работают следователи.

Белянкин, участник операции в Сирии, был убит в субботу вечером. Он заступился за двоих незнакомых ему людей, которых избивали около бара. Никита сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического пистолета, после чего преступники набросились на него. Мужчину убили ножом в сердце. По словам родственников погибшего, прощание состоится 6 июня на Митинском кладбище столицы.