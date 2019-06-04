Космический грузовик «Прогресс» будет сведен с орбиты

Космический грузовик «Прогресс» произвел отстыковку от Международной космической станции после нахождения на ней с ноября 2018 года.

Вскоре он будет сведен с орбиты с помощью двигателя, активированного на четыре минуты. Элементы конструкции корабля, которые не сгорят в атмосфере, упадут на юге Тихого океана в зоне, закрытой для авиации и мореплавания, в 15:28.

Ранее сообщалось о стыковке грузового корабля «Прогресс МС-11» с МКС после полета по сверхкороткой схеме. Полет длился немногим больше трех часов. Стыковка «Прогресса» произошла в автоматическом режиме. Он причалил к стыковочному отсеку «Пирс».