Для нижегородских детей с ВИЧ нашли новую турбазу

Следственный комитет РФ начал проверку турбазы, которая отказалась разместить на отдых 50 ВИЧ-положительных детей. При этом благотворительным фондом, организующим каникулы для ребят, была внесена предоплата, и дети уже бывали в этой спортивной деревне.

Скандал получил широкий резонанс. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала действия руководства турбазы безграмотными.

В свою очередь, на турбазе выдвигают свою версию произошедшего: благотворительный фонд забрал аванс и не провел необходимый инструктаж для работы с ВИЧ-положительными людьми. До этого руководство списывало отказ на банальный страх.

Сейчас в Нижегородской области следователи проверяют все обстоятельства дела.

Тем временем благотворительный фонд, организующий детский отдых, сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что для ребят найдена новая турбаза, куда они отправятся 7 июня.