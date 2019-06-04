Момент убийства директора ТЦ в Подмосковье попал на видео

В Солнечногорском районе Московской области убили директора торгового центра. Происшествие случилось в поселке Поварово.

В настоящее время следователи устанавливают личность подозреваемого в убийстве. Как уточнили в ГСУ СК России по области, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

На месте ЧП работают следователи. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Также пока не известны мотивы совершенного преступления.

При этом, как видно на кадрах, опубликованных СК РФ, неизвестный злоумышленник в мотоциклетном шлеме подходит к зданию, после чего совершает выстрел и сбегает. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.