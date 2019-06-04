Со скоростью пули: американский нарушитель устроил гонку от полиции в США

Невероятную погоню, напоминающую кадры фильма или фрагменты из компьютерной игры, удалось снять на видео с борта вертолета. Участниками «гонки» стали сотрудники полиции американского Детройта и злоумышленник, которого стремились остановить правоохранители.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 3 июня, днем.

По данным телеканала WXYZ, злоумышленник, за которым гнались полицейские, мог быть причастен к другой перестрелке, которая случилась двумя днями ранее.

Как видно на кадрах, американские правоохранители несколько раз ударили машину в попытках остановить ее. Однако транспортное средство, в кабине которого находился злоумышленник, продолжало движение.

В результате полицейским удалось окружить машину, но злоумышленник попытался вырваться. Правоохранители открыли огонь по транспортному средству.

Позже нарушитель сдался. По предварительной информации, в результате ЧП один из пассажиров «неуловимого» автомобиля погиб. Кадры были опубликованы на Facebook.