Boeing 737 рейсом Москва - Берлин экстренно сел во Внуково
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. По данным представителей воздушной гавани, у самолета сработал датчик турбонаддува.
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Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. У самолета сработал датчик турбонаддува, сообщил «Звезде» источник в воздушной гавани.
Самолет выработал топливо и приземлился в аэропорту. На его борту находится 101 человек. Подробности инцидента уточняются.