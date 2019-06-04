Boeing 737 рейсом Москва - Берлин экстренно сел во Внуково

На особом контроле: все о том, как охраняется граница России в Крыму

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. У самолета сработал датчик турбонаддува, сообщил «Звезде» источник в воздушной гавани.

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. По данным представителей воздушной гавани, у самолета сработал датчик турбонаддува.

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