Япония прекращает поиски разбившегося истребителя F-35А

Правительство Японии решило прекратить поиски обломков многоцелевого боевого самолета пятого поколения F-35A сил самообороны страны, которые продолжались почти два месяца. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Вместе с этим японские власти решили возобновить в ближайшее время полеты F-35A, которые были отменены из-за крушения.

Девятого апреля четыре самолета вылетели с авиабазы Мисава для выполнения учебных задач. Через несколько минут после вылета один из истребителей исчез с экранов радаров. И только в начале мая, почти месяц спустя, были обнаружены фрагменты черного ящика разбившегося F-35A, который был найден недалеко от места катастрофы у побережья Аомори.