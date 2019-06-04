Кремль отреагировал на слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Россия проинформировала Соединенные Штаты о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы.

Дмитрий Песков предположил, что Трамп имел в виду косвенную ссылку на какие-то газетные источники, поскольку никаких официальных уведомлений с российской стороны не было и быть не могло: специалисты из России продолжают работать в Венесуэле.

Накануне Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Россия якобы проинформировала США о «о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал вопрос нахождения российских военных специалистов в Венесуэле. По его словам, они находятся там в рамках сотрудничества двух стран. Лавров заявил, что российские специалисты заняты в Венесуэле обслуживанием военной техники, которую страна получила в соответствии с соглашением между правительствами.