Опубликованы кадры допроса задержанного по делу об убийстве спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса задержанного по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье.

Ранее стало известно, что следователи задержали двоих подозреваемых в убийстве Белянкина. По данным следствия, были задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения.

«Роль каждого из них устанавливается следствием», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Вместе с тем она уточнила, что по местам жительства задержанных были проведены обыски и допрошено более 50 свидетелей.

Инцидент произошел 1 июня. По данным следствия, Никита увидел, как группа людей избивает человека, и решил вмешаться. В момент потасовки бывшему спецназовцу было нанесено ножевое ранение в грудь, которое оказалось смертельным.

По предварительным данным, похороны погибшего спецназовца пройдут в четверг, 6 июня, на Митинском кладбище.