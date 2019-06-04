В МИД РФ отреагировали на слова Помпео о расследовании крушения MH17

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео по Boeing, который потерпел крушение на Украине в июле 2014 года.

По словам Грушко, расследование к настоящему моменту еще не закончено, и претензии Москвы относительно него давно озвучены. А вот «давать указания» для американцев является своего рода тактикой, подчеркнул он.

«Расследование, кстати говоря, идет, оно не завершено, хотя о завершении объявлялось несколько раз, и наши претензии хорошо известны, о них мы уже говорили», - цитирует его ТАСС.

Помпео ранее дал интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL, в котором призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH17 на Украине.

Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек. Все они погибли.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал следствие по крушению Boeing на Украине в 2014 году за попытки обвинить Россию. Он выразил мнение, что расследование политизировано, и указал на отсутствие доказательств в причастности российской стороны к трагедии.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Милане вновь поднимал тему катастрофы MH17. Он подчеркнул, что Россия продолжает запрашивать данные со спутников США и записи переговоров украинских диспетчеров с бортом. Однако РФ до сих пор не получила данные по инциденту.

Кроме того, в сентябре 2018 года Министерство обороны России предоставило неопровержимые доказательства того, что сбивший MH17 «Бук» принадлежал ВСУ.