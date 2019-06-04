ВКС РФ успешно провели испытания новой противоракеты
Пуск произошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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Боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно запустил новую российскую противоракету. Пуск произошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Как отметил заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко, новая противоракета полностью подтвердила свои характеристики. Она поразила условную цель с заданной точностью.
Система ПРО на вооружении ВКС России предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Новая противоракета проверялась на протяжении серии испытаний и подтвердила заложенные характеристики.