Мэр Одессы Труханов попал в базу данных «Миротворца»

База украинского сайта «Миротворец» пополнилась еще одним «участником»: туда попал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как уточняет «Укринформ», основанием для внесения политика в перечень стало якобы «нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства».

«Как отмечается на сайте, одной из причин включения мэра в список стал факт, что до 2017 года у человека с именем, отчеством, фамилией, датой и местом рождения, как у мэра Одессы, был паспорт Российской Федерации», - говорится в публикации.

Ранее базу данных украинского сайта «Миротворец» пополнил телеведущий Владимир Познер. Он объяснил это тем, что в середине апреля в качестве члена жюри приехал в Ялту на конкурс «ТЭФИ-Капитал», финал которого проводился в Крыму.