Руководство МО РФ провело переговоры с главами военных ведомств из 17 стран с начала года

Руководство российского военного ведомства за пять прошедших месяцев 2019 года провело переговоры с главами военных ведомств 17 государств. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

«За пять месяцев реализовано около 800 международных мероприятий. Это почти половина запланированных на этот год. Проведены переговоры с главами 17 оборонных ведомств, создана основа для дальнейшего укрепления взаимовыгодных контактов», - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что в этот период особое внимание уделялось расширению связей со странами СНГ, укреплению коллективных сил ОДКБ, военной составляющей государств - членов ШОС, выполнению обязательств в сфере контроля над вооружениями.

Министр подчеркнул важность в этой работе VIII Московской конференции по международной безопасности, которая собрала 77 официальных делегаций, более тысячи участников из 111 стран и семи международных организаций.