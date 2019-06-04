Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
В Москве основные торжества прошли в Соборной мечети.
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Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, который завершил священный месяц Рамадан.
В своем поздравлении глава государства отметил, что мусульманские организации помогают единению народов России.
«Завершая священный месяц Рамадан, Ураза-байрам обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама, к традициям и обычаям предков, побуждает к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», - сказано в тексте поздравления.
Также президент высказал убежденность, что мусульманские общины и впредь будут принимать активное участие в жизни страны.
В столице основные торжества прошли в Московской соборной мечети, куда пришли тысячи верующих.