В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем Киева по Донбассу

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского назначить Леонида Кучму представителем Киева по Донбассу.

«Сам по себе Кучма - это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства», - отметил Песков.

Ранее Владимир Зеленский назначил экс-президента Украины Леонида Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу. Он уже занимал этот пост с 2014 по 2018 год, но говорил, что покинет его по достижении «критического возраста». Прошлым летом Кучме исполнилось 80 лет, однако политик все же ответил согласием на просьбу Зеленского. Свое решение Кучма объяснил тем, что «Украина переживает не самые легкие времена в своей истории».

Леонид Кучма - не единственный, кого Владимир Зеленский решил вернуть к политической деятельности. Ранее украинский президент восстановил гражданство Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области уже прибыл в Киев и сделал несколько громких заявлений о своих дальнейших планах. Что даст возвращение Саакашвили украинскому народу? И не приведет ли активность известного политического авантюриста к очередной смене власти в стране? Все это выяснят журналисты «Специального репортажа». Не пропустите новое расследование 4 июня в 18:30 на телеканале «Звезда».