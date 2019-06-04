Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем Киева по Донбассу

Лина Давыдова
12:33 04.06.2019
Ранее Зеленский назначил Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем Киева по Донбассу
© Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского назначить Леонида Кучму представителем Киева по Донбассу.

«Сам по себе Кучма - это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства», - отметил Песков.

Ранее Владимир Зеленский назначил экс-президента Украины Леонида Кучму представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу. Он уже занимал этот пост с 2014 по 2018 год, но говорил, что покинет его по достижении «критического возраста». Прошлым летом Кучме исполнилось 80 лет, однако политик все же ответил согласием на просьбу Зеленского. Свое решение Кучма объяснил  тем, что «Украина переживает не самые легкие времена в своей истории».

Леонид Кучма - не единственный, кого Владимир Зеленский решил вернуть к политической деятельности. Ранее украинский президент восстановил гражданство Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области уже прибыл в Киев и сделал несколько громких заявлений о своих дальнейших планах. Что даст возвращение Саакашвили украинскому народу? И не приведет ли активность известного политического авантюриста к очередной смене власти в стране? Все это выяснят журналисты «Специального репортажа». Не пропустите новое расследование 4 июня в 18:30 на телеканале «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.06.2019, 10:06
На особом контроле: все о том, как охраняется граница России в Крыму
Дата04.06.2019, 05:00
Мощь небесного щита: опубликовано видео запуска новой противоракеты ВКС РФ
Дата03.06.2019, 11:54
Нурмагомедов может вновь встретиться с Макгрегором
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата03.06.2019, 12:09
Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружения
Дата02.06.2019, 10:06
Впервые опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
12:33 В стране и мире
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем Киева по Донбассу
11:35 В стране и мире
Видео
Появилось видео последствий обстрела мечети в Донецке
19:47 В стране и мире
В Донбассе уничтожен боевик ВСУ Забава
15:04 В стране и мире
Видео
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию ситуации в Донбассе
04:10 В стране и мире
Видео
«Ангелы» взлетели в небо: в Донецке почтили память погибших детей
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:09 В стране и мире
Видео
Следователи задержали двоих подозреваемых в убийстве спецназовца в Подмосковье
10:38 В стране и мире
Видео
Момент задержания российского дипломата Краснощекова в Косово попал на видео
10:07 В стране и мире
Роскачество обнаружило в чайных пакетиках плесень и кишечную палочку
09:06 В стране и мире
ВСУ открыли огонь по мечети в Донецке во время празднования Ураза-байрама
08:34 В стране и мире
Видео
«Мало таких людей»: россияне скорбят о трагической гибели спецназовца в Подмосковье
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Боец ВСУ «порвал» дуло американской винтовки
В Донбассе уничтожен боевик ВСУ Забава
Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки
«Шансов нет»: США признали свои системы ПРО бессильными против российского оружия
Видео
«Это какие-то звери были» - пострадавший в драке в Подмосковье рассказал, как развивался конфликт
Посетителя ТЦ в Нижневартовске «выбросили» в мусорный бак
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.