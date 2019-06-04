Шойгу: учение «Центр-2019» - это важнейшее событие летнего периода обучения

Министр отметил, что подразделения с высокими показателями пройдут дополнительные проверки, по результатам которых некоторым из них будут присвоены звания ударных.

«Первого июня в вооруженных силах начался летний период обучения. Он включает более трех с половиной тысяч основных мероприятий боевой подготовки. Наиболее значимым из них станет запланированное на сентябрь стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019"», - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

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