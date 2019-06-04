Следователи задержали двоих подозреваемых в убийстве спецназовца в Подмосковье

Следователи задержали двоих подозреваемых в убийстве спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, были задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения.

«Роль каждого из них устанавливается следствием», - добавила Петренко.

Вместе с тем она уточнила, что по местам жительства задержанных были проведены обыски и допрошено более 50 свидетелей.

Похороны погибшего спецназовца пройдут в четверг, 6 июня, на Митинском кладбище. Точное время будет установлено позже, сообщает «360» со ссылкой на друга Белянкина.

При этом 4 июня также будут организованы акции у посольства Армении в Москве и у консульства в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел 1 июня. По данным следствия, Никита увидел, как группа людей избивает человека, и решил вмешаться. В момент потасовки бывшему спецназовцу было нанесено ножевое ранение в грудь, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Ранее в ГСУ СК по Московской области заявили, что следователи установили участников массовой драки. В жилищах проведены обыски, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для расследования уголовного дела.