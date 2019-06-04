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Первый день Дональда Трампа в Лондоне чуть не закончился скандалом

Тамара Астапенкова
12:11 04.06.2019
На торжественном приеме в Букингемском дворце американский президент попытался слегка приобнять королеву Елизавету II.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Первый день официального визита президента США Дональда Трампа в Лондон был ознаменован роскошным банкетом, на котором чуть не случился дипломатический скандал.

Ужин, устроенный в Букингемском дворце для 170 гостей, начался с речи королевы Елизаветы II. На торжественном банкете, помимо американского лидера, присутствовали его супруга Мелания и четверо взрослых детей: Иванка с мужем Джаредом Кушнером, Дональд-младший, Эрик с женой Ларой и Тиффани.  

В ответной речи Дональд Трамп высказал свое восхищение королевой и поблагодарил ее за теплый прием. Во время тоста он инстинктивно поднял руку и чуть не дотронулся до спины Елизаветы II, что было бы грубейшим нарушением придворного этикета.

В 2009 году во время встречи Елизаветы II с американским президентом Бараком Обамой его супруга Мишель Обама умудрилась приобнять королеву. Это случилось, когда Елизавета II и Мишель оказались рядом, обсуждая свою разницу в росте. При этом королева приобняла первую леди США, на что та в ответ сделала то же самое.

По древней традиции до королевы Великобритании дотрагиваться нельзя, а она сама может дотронуться до любого.

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