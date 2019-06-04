В Сирию вернулось более двух тысяч беженцев за сутки

Более двух тысяч беженцев вернулось в Сирию за прошедшие сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

В сообщении подчеркнуто, что за прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратилось 2 170 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» - 376 человек (женщин - 113, детей - 192), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» - 1 794 человека (женщин - 538, детей - 915).

В нем также отмечено, что за прошедшие сутки российской стороной в Алеппо проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,17 тонны.