В Сербии рассказали о здоровье пострадавшего в Косово дипломата из РФ

Российский дипломат, пострадавший от действий сотрудников полиции самопровозглашенного Косово постепенно выздоравливает.

Сотрудник ООН находится в одной из больниц Белграда, сообщается на официальном сайте Минобороны Сербии.

Накануне его навестили спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, посол Александр Чепурин, председатель Скупщины Сербии Майя Гойкович и министр обороны страны Александр Вулин.

«Они убедились, что российский дипломат успешно выздоравливает, после того как в ходе акции полиции самопровозглашенного Косово на прошлой неделе получил тяжелые травмы. Врачами исправлен перелом скуловой кости, остановлено распространение осложнений на ткани мозга и костей, а также на глаз», - говорится в сообщении на официальном сайте оборонного ведомства Сербии.

Ранее россиянина в больничной палате навестил президент страны Александр Вучич.

Глава государства заявил, что возмущен из-за случившегося. По его словам, он в курсе, что дипломата били об автомобиль и наносили удары прикладом.

Вучич пообещал, что виновные в избиении российского сотрудника миссии ООН будут обязательно найдены и наказаны, этим уже занимаются следователи.

Провокация косовской полиции, в результате которой пострадал российский сотрудник миссии ООН, началась утром 28 мая.

Тогда спецподразделения самопровозглашенного Косово вторглись на север края на десятках бронированных автомобилей.

Местные сербы поставили баррикады на трассах и оказали сопротивление нападавшим, звучали выстрелы. Всего косовцы захватили около трех десятков человек.

Москва решительно осудила провокацию, в результате которой пострадал российский гражданин и будет настаивать на тщательном расследовании инцидента.

Самому дипломату предстоит еще долгий курс реабилитации.