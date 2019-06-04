Появилось видео последствий обстрела мечети в Донецке. Напомним, во время празднования Ураза-байрама ВСУ обстреляли мечеть имени Ахтя Брагина, расположенную на проспекте Маршала Жукова. Видео появилось на портале Inside Donetsk.

Обстрел, предположительно, велся из 82-миллиметровых минометов с территории населенного пункта Пески, занятого ВСУ.

По предварительным данным, пострадавших нет. Во время обстрела люди находились во дворе, готовились к молитве, которая должна была состояться в половине девятого утра.

На кадрах видно, что осколками выбило стекла у припаркованных машин, следы прилета видны на стенах мечети.