Появилось видео последствий обстрела мечети в Донецке
Во дворе в этот момент находились мирные жители, в том числе дети. По предварительным данным, никто не пострадал.
© Видео: Inside Donetsk Инсайд Донецк VK © Фото: Inside Donetsk Инсайд Донецк VK
Появилось видео последствий обстрела мечети в Донецке. Напомним, во время празднования Ураза-байрама ВСУ обстреляли мечеть имени Ахтя Брагина, расположенную на проспекте Маршала Жукова. Видео появилось на портале Inside Donetsk.
Обстрел, предположительно, велся из 82-миллиметровых минометов с территории населенного пункта Пески, занятого ВСУ.
По предварительным данным, пострадавших нет. Во время обстрела люди находились во дворе, готовились к молитве, которая должна была состояться в половине девятого утра.
На кадрах видно, что осколками выбило стекла у припаркованных машин, следы прилета видны на стенах мечети.