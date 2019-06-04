Конкурс «Мастер-оружейник» стартовал под Пензой
Лучшие военнослужащие со всех военных округов вышли на полигон артиллерийского инженерного института.
© Видео: ТРК "Звезда"
В Пензе за право представить Россию на конкурсе «Мастер-оружейник» в рамках АрМИ-2019 в Китае сражаются 8 команд.
Их задача - эвакуировать с поля боя поврежденные орудия. Для этого водителям-механикам необходимо преодолеть пять километров через курган, брод и другие препятствия.
Уже на месте мастера быстро ремонтируют технику, а чтобы доказать, что она в исправном состоянии, проводят стрельбы.