Стало известно, каким будет электронный паспорт россиян

Заместитель председателя правительства РВ Максим Акимов рассказал, что сейчас рассматриваются два варианта электронного паспорта. Первый представляет собой пластиковую карточку с чипом, второй - без чипа.

Чипованный вариант обойдется бюджету на 144 миллиарда рублей дороже, чем просто пластик. Однако существуют ситуации, при которых чип просто необходим. И сейчас идут оценка и обсуждение как раз таких обстоятельств.

«Цель - выйти на модель, при которой общение с государством будет в облаке. Если у вас есть идентификатор, к которому привязана ваша фотография, некая защита, которая усложняет подделку, есть некий QR-код, который позволяет считать, кто вы такой, то все остальное, от полиса медстрахования до водительских прав, уже есть в облаке», - сказал Акимов в интервью газете «Ведомости».

Также вице-премьер сообщил, что чиновники определятся, как будет выглядеть электронный паспорт к концу лета. Поскольку дольше тянуть с этим вопросом нельзя, так как могут возникнуть проблемы с такими инфраструктурами, как портал госуслуг и Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА).