Момент задержания российского дипломата Краснощекова в Косово попал на видео

Момент задержания гражданина России и сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова попал на видео. Инцидент произошел во вторник, 28 мая, когда так называемая полиция Косово провела массовый рейд по северным городам края, населенными сербами, с массовыми арестами.

Задержание произошло на фоне конфликта между официальной Сербией и краем Косово. Местные сербы возводили баррикады на трассах в муниципалитетах Косовска-Митровица и Зубин Поток и вступили в столкновения с полицией.

Десятки сербов и двое сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощеков, были задержаны. Позднее появилась информация, что россиянин получил ранение.

Министерство иностранных дел РФ назвало задержание россиянина вопиющим актом и потребовало освободить его.

В течение суток Краснощекова удалось вывести в Белград. Тридцать первого мая президент Сербии Александр Вучич и посол РФ Александр Чепурин посетили россиянина в Военно-медицинской академии Сербии и пожелали ему выздоровления.