Боец ВСУ «порвал» дуло американской винтовки

Военнослужащий украинской армии весьма нестандартным способом показал неумелое обращение с иностранным оружием. В частности, боец ВСУ попросту «порвал» американскую снайперскую винтовку Barrett M82.

Оружие вышло из строя после того, как из него был осуществлен выстрел нештатным патроном.

Кадры с «разорванной» изнутри винтовкой были опубликованы в Twitter.

Barrett M82 относится к легким снайперским винтовкам в силу того, что использует патроны средней мощности. Она предназначена для поражения пехоты на дистанции до 1,5 километра.