Столб огня и дыма: площадь пожара в Красноярске достигла 1000 кв. м.
Существует угроза перехода пламени на соседние со складом горюче-смазочных материалов строения.
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На место сильнейшего возгорания в промышленной зоне Красноярска, где полыхает склад ГСМ, пожарные готовят пенную атаку.
Потушить горящий склад иным способом невозможно, отмечают в краевом МЧС.
На место ЧП направлена передвижная лаборатория, которая занимается забором проб воздуха. В районе ЧП отмечается задымление, однако ветер дует от города.
В настоящее время пожарные работают во второму номеру сложности и пытаются локализовать возгорание, так как существует реальная угроза перехода пламени на соседние строения.
Огонь уже распространился на площади более одной тысячи квадратных метров.
На тушении работают 11 единиц техники и 35 человек личного состава. Информация о возможных погибших и пострадавших уточняется.