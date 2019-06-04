Столб огня и дыма: площадь пожара в Красноярске достигла 1000 кв. м.

На место сильнейшего возгорания в промышленной зоне Красноярска, где полыхает склад ГСМ, пожарные готовят пенную атаку.

Потушить горящий склад иным способом невозможно, отмечают в краевом МЧС.

На место ЧП направлена передвижная лаборатория, которая занимается забором проб воздуха. В районе ЧП отмечается задымление, однако ветер дует от города.

В настоящее время пожарные работают во второму номеру сложности и пытаются локализовать возгорание, так как существует реальная угроза перехода пламени на соседние строения.

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Огонь уже распространился на площади более одной тысячи квадратных метров.

На тушении работают 11 единиц техники и 35 человек личного состава. Информация о возможных погибших и пострадавших уточняется.