Матрос упал за борт буксира в Азовском море: кадры спасательной операции с вертолета

В акватории Азовского моря спасатели на воде и с воздуха ведут поиски матроса, упавшего в воду с борта буксира.

Сообщение на пульт оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РФ по республике Крым поступило от экипажа МБ «Стальной».

В место проведения поисково-спасательной операции был немедленно направлен вертолет МИ-8 со спасателями на борту, действия которых координируют члены экипажа «Стального».

С воздуха удалось обследовать 110 квадратных километров акватории. Матроса искали более трех часов, но так и не нашли.

Из-за наступления темного времени суток поиски пришлось временно прекратить. Спасатели возвращены в место постоянной дислокации.