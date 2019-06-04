Матрос упал за борт буксира в Азовском море: кадры спасательной операции с вертолета
До наступления темноты спасателям удалось обследовать 110 квадратных километров акватории Азовского моря, но матроса так и не нашли.
© Видео: МЧС РФ
В акватории Азовского моря спасатели на воде и с воздуха ведут поиски матроса, упавшего в воду с борта буксира.
Сообщение на пульт оперативного дежурного центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РФ по республике Крым поступило от экипажа МБ «Стальной».
В место проведения поисково-спасательной операции был немедленно направлен вертолет МИ-8 со спасателями на борту, действия которых координируют члены экипажа «Стального».
С воздуха удалось обследовать 110 квадратных километров акватории. Матроса искали более трех часов, но так и не нашли.
Из-за наступления темного времени суток поиски пришлось временно прекратить. Спасатели возвращены в место постоянной дислокации.