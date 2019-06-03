В России стартовала третья волна перехода на цифровое ТВ

В России сегодня стартовала третья волна перехода на цифровое телевещание. Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое ТВ пройдут в 36 регионах России, где живут более 40% россиян. Среди них Краснодарский край, Свердловская, Ростовская, Нижегородская и Калининградская области, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Чукотка.

Смотреть популярные телеканалы в новом, высоком качестве теперь смогут еще 62 миллиона человек. Подготовка шла несколько месяцев. Льготникам и малоимущим власти выделили почти миллиард рублей на покупку специальных приставок. Волонтеры объясняли всем желающим, как перенастроить телевизоры.

Переход на новый стандарт начался в декабре прошлого года, а завершится этой осенью, когда к цифровому вещанию подключится еще 21 регион. Среди них Санкт-Петербург, Дагестан и Крым.