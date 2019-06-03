Маленькая и «умная»: в США показали испытания новой бомбы

ВВС США продемонстрировали кадры применения управляемой авиабомбы GBU-39. Она предназначена для поражения стационарных и подвижных целей. При этом благодаря малому диаметру боеприпаса обнаружить и перехватить его якобы не так просто, уточняется в сообщении Defence Blog.

Складные крылья позволяют ему пролететь 110 километров от места сбросов. Бомба была создана для увеличения числа поражаемых целей за один самовылет.

Масса «умной» бомбы достигает 130 килограммов, при этом к стандартному балочному держателю можно подвесить четыре GBU-39. Боеприпас совместим с истребителями F-15 и F-22. Ожидается, что его можно будет адаптировать в том числе к F-16 и ударным беспилотникам.

После того как бомба сброшена, она раскрывает крылья и способна планировать более 100 километров. Однако это соблюдается при условии, если боеприпас был сброшен с высоты десяти километров со сверхзвуковой скоростью. Кадры были опубликованы на Facebook.