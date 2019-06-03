Неизвестный набросился на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска в здании администрации

Мужчина, вооруженный тесаком и ножом, сегодня набросился на сотрудника мэрии Южно-Сахалинcка. Инцидент произошел в здании администрации города.

По предварительным данным, мужчина пришел на консультацию к мэру, однако его не пустили, поскольку неизвестный не записывался на прием к градоначальнику. Злоумышленник достал холодное оружие и набросился на проходившего в этот момент в фойе администрации сотрудника Департамента землепользования, передает Sakh.com.

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Нападавший был задержан, однако он успел нанести три ножевых ранения работнику мэрии, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В настоящее время мэрия работает в штатном режиме.