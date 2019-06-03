Посол РФ в Венесуэле опроверг информацию об отзыве российских специалистов из страны

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию об отзыве российских военных специалистов из страны.

«Это очередная "новость", абсолютно не соответствующая действительности», - приводит слова Заемского РИА Новости.

Российский дипломат также подчеркнул, что в настоящее время не идет речи о каких-либо сокращениях, а работа проводится с соблюдением имеющихся обязательств.

В воскресенье американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные неназванные источники, сообщило о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал вопрос нахождения российских военных специалистов в Венесуэле. По его словам, они находятся там в рамках сотрудничества двух стран. Лавров заявил, что российские специалисты заняты в Венесуэле обслуживанием военной техники, которую страна получила в соответствии с соглашением между правительствами.