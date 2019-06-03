Михаил Саакашвили рассказал о планах вернуться в Грузию

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после возвращения ему украинского гражданства принял у себя в доме журналиста ТСН.

В интервью он рассказал о своем намерении вернуться на родину в ближайшие месяц или три.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Летом 2018 года политик был заочно приговорен к шести годам лишения свободы за организацию нападения на политика и бизнесмена Валерия Гелашвили. Помимо этого, Саакашвили является фигурантом еще нескольких уголовных дел.

Бывший президент покинул родину в 2013 году. Несколько месяцев назад он сообщил, что готов вернуться в Грузию, как только понадобится.