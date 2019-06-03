Полыхающая груда железа: ДТП под Тамбовом с участием фуры попало на видео

Серьезное ДТП с возгоранием произошло в воскресенье, 2 июня, на дороге «Северный обход» вблизи села Полкового Тамбовской области.

Как уточняет «Новый Тамбов» со ссылкой на оперативных дежурных региона, в результате аварии погибших нет.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля попытался пойти на обгон, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с фурой. Обе машины после аварии вылетели в кювет.

В результате ДТП на дороге образовалась пробка, в связи с чем водителями пришлось разворачиваться и искать другие объездные пути. Очевидцы отмечают, что фура выгорела практически полностью. При этом у нее оторвалась кабина.

Кадры с места происшествия были опубликованы в социальной сети Instagram. На ролике показаны последствия: в поле полыхает автомобиль, буквально превратившийся в огненный шар.