В Раде назвали снос бюста Жукова издевательством над историей

Депутат Верховной рады, бывший вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул на своей странице в Facebook поделился своим мнением по поводу сноса бюста маршала Жукова.

«Ради нескольких процентов на выборах националисты опять громят памятники и издеваются над историей», - возмутился депутат.

По его мнению подобные погромы можно прекратить довольно быстро, если перестать финансировать националистические группировки и наказывать людей по закону.

«Но события в Харькове сегодня показали, что выборы в Раду будут очередным испытанием для страны», - написал Вилкул.

Днем 2 июня стало известно, что в Харькове на проспекте Петра Григоренко поврежден памятник Жукову. Националисты незаконно снесли бюст маршала, а также распылили слезоточивый газ. В результате трое полицейских получили химические ожоги глаз и попали в больницу.

По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Городской голова Харькова Геннадий Кернес пообещал, что снесенный бюст Жукова будет восстановлен.