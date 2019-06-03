Разрушенную боевиками в Алеппо мечеть полностью восстановят за 8 лет

В Сирии восстанавливают знаменитую на весь мир мечеть Омейядов, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время отступления боевики обстреляли святыню из минометов и подожгли, в результате чего сейчас повсюду разбитые окна и люстры, следы от осколков и пуль на каждой из колонн и на потолке.

Реставраторы используют только оригинальные камни. На полное восстановление мечети уйдет восемь лет, но больше всего сирийцев беспокоит другое: террористы не только взорвали минарет, но и разграбили древнюю библиотеку, а также украли святыню - одеяние пророка Мухаммеда. Найти эти реликвии и вернуть будет непросто.

При этом международные организации пока не оказали никакой помощи: мечеть Омейядов воссоздает из руин сирийское правительство при участии благотворителей из России и с Ближнего Востока.