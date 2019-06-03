После взрывов на заводе школы Дзержинска подготовили к ЕГЭ

Сотрудники МЧС проинспектировали на безопасность четыре школы города Дзержинска, в которых сегодня будет проходить ЕГЭ.

Более двух тысяч человек вышли в воскресенье на субботник, чтобы помочь ликвидировать последствия взрывов на заводе «Кристалл». Сотрудники администрации города, местные жители, ремонтные бригады и волонтеры со всей Нижегородской области убирали мусор, меняли стекла, выбитые взрывной волной.

Первого июня, в субботу, в городе Дзержинске прогремели несколько взрывов в цехе по производству взрывчатки на заводе «Кристалл», из-за чего случился мощный пожар, а взрывной волной было выбито около 900 окон в жилых домах, детских садах и школах.

По последним данным, пострадали 89 человек, 16 из которых находятся в больницах. Пострадавшие - в основном сотрудники предприятия. Один человек находится в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней тяжести.

По факту ЧП СК РФ возбудил уголовное дело, которое находится на особом контроле СУ СКР РФ региона.