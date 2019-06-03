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«Отбежал на несколько метров и упал»: очевидец об убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье

Наталия Майорова
08:08 03.06.2019
Погибшего молодого человека звали Никита. Он был бойцом спецназа и несколько раз бывал в командировках в Сирии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Потасовка в поселке Путилково Красногорского района изначально завязалась между несколькими мужчинами, предположительно, знакомыми друг с другом. Об этом «Звезде» рассказал очевидец трагедии Илья Смирнов.

Он добавил, что скандалисты не сумели прийти к компромиссу, в результате чего завязалась драка. После этого один из мужчин достал оружие и выстрелил оппоненту в ногу. Причем выстрелы прозвучали дважды.

«Мимо шел парень с девушкой по этой же аллее. Он решил заступиться, разнять. У него тоже был пистолет, скорее всего травматическое оружие. Когда после приехала полиция, сказали, что это было ненастоящее оружие», - рассказал Смирнов.

Мужчина добавил, что пострадавший участник конфликта лежал на земле, однако разговаривал спокойно и, вероятно, находился в нетрезвом состоянии.

«В итоге они пошли на того парня, который хотел заступиться. Сначала были угрозы, крики. Когда парень развел руками, ему выстрелили в грудь. Он отбежал несколько метров, упал и сел на землю. Наверное у него был шок. Через минут 20 он полностью лег, начал задыхаться, скорее всего, ему попали в легкое», - подчеркивает очевидец.

Смирнов рассказал, что к пострадавшему подбежали девушка и мужчина, который отдыхал неподалеку, а также сотрудники ДПС, оказавшиеся поблизости.

«Они начали оказывать ему первую помощь. Начали откачивать», - вспоминает очевидец.

При этом Смирнов уточнил, что ножа в руках злоумышленников не видел.

«То, что стреляли, было. Всего было четыре выстрела. После этого он минут 20 был без сознания. Приехала скорая помощь. Но уже не спасли его. Первого мужчину, которого ранили, госпитализировали», - заключил он.

Погибшего молодого человека звали Никита. Он был бойцом спецназа и несколько раз бывал в командировках в Сирии.

Инцидент произошел 3 июня. Сейчас следователи собирают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей происшествия. Местные жители слышали громкие крики и хлопки, похожие на выстрелы, около полуночи. Участников массовой драки разыскивает полиция.

Никита отслужил четыре года, его последний контракт завершился полгода назад. Подробности трагедии выясняются.

Расследованием убийства бывшего спецназовца в Подмосковье займется Следственный комитет по Московской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

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