СМИ узнали о планах США и Израиля предложить России сделку по Сирии

США и Израиль могут предложить России сделку, включающую снятие санкций с сирийских властей. Об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на неназванный дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

В конце июня в Иерусалиме пройдет трехсторонняя встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабата, на которой будут обсуждать вопросы региональной безопасности.

По словам издания, одной из главных тем, обсуждаемой в ходе встречи, будет иранское присутствие в Сирии.

Утверждается, что стороны также обсудят дорожную карту, в рамках которой США и Израиль намерены предложить России «стимулирующие факторы в Сирии, как восстановление, легитимность и снятие санкций» с сирийского лидера Башара Асада и сирийских властей, при условии, что Москва согласится участвовать в сдерживании роли Ирана в Сирии.