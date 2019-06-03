Возле Белого дома в США произошла стрельба

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по злоумышленнику, который попытался проникнуть на закрытую территорию Белого дома.

Как уточняет агентство Xinhua, мужчина решил попасть на оцепленную территорию почти сразу после того, как президент США Дональд Трамп покинул Южную лужайку Белого дома.

В частности, сотрудники безопасности сделали нескольких устных предупреждений нарушителю. После это им пришлось открыть огонь.

В настоящее время данных о состоянии злоумышленника пока нет. Все обстоятельства устанавливаются.