Самый массовый экзамен: школьники сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, в российский школах сдают самый массовый единый государственный экзамен (ЕГЭ) - русский язык. Тест пожелали писать почти 700 тысяч человек, причем это выпускники не только текущего года.

Русский язык, как и математика, является обязательным предметом для получения аттестата. Результаты также нужны для поступления в ВУЗ на любую специальность.

Проведение экзамена во всех регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. В подавляющем большинстве аудиторий будет вестись видеонаблюдение.

Основной этап ЕГЭ продлится до 1 июля. Однако большая часть испытаний уже позади, и теперь все волнения связаны с ожиданием оценок.

За нарушение правил сдачи с экзамена могут выгнать. Так, в текущем году уже были наказаны более 140 человек. Наиболее частая причина тому - шпаргалки.

Также нарушениями, из-за которых могут удалить с экзамена, по-прежнему остается использование мобильных телефонов или других средств связи.